«Я госпожа, а вы все биомусор»: лже-полицейская обматерила прохожих в Нижнем Тагиле

Со слов местного жителя, с хамством тагильчане столкнулись во время прогулки в группе друзей. Дебоширка материлась «похлеще сапожника» прямо посреди улицы. При этом женщина представилась жителям Нижнего Тагила действующим сотрудником правоохранительных органов.
Как думаете, могут позволить себе такое поведение и «культурное общение» сотрудники правопорядка?! Это точка невозврата… Мол «я госпожа, а вы все тут биомусор». Серьезно?! — негодует подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».
Женщина рассказала очевидцам, что ее имя — Марина. Автор публикации надеется, что придание инцидента огласке поможет укротить дебоширку. Кроме того, мужчина задается вопросом о том, в каком именно отделе работает «полицейская».