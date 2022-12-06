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«Я госпожа, а вы все биомусор»: лже-полицейская обматерила прохожих в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:17
Фото: 1MI

Лже-полицейская обматерила прохожих в Нижнем Тагиле

Женщина, которая представилась сотрудником органов правопорядка, устроила дебош на улице Кутузова в Нижнем Тагиле. Лже-полицейская обматерила группу прохожих 3 декабря примерно в 18:00 по уральскому времени.
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Со слов местного жителя, с хамством тагильчане столкнулись во время прогулки в группе друзей. Дебоширка материлась «похлеще сапожника» прямо посреди улицы. При этом женщина представилась жителям Нижнего Тагила действующим сотрудником правоохранительных органов.

Как думаете, могут позволить себе такое поведение и «культурное общение» сотрудники правопорядка?! Это точка невозврата… Мол «я госпожа, а вы все тут биомусор». Серьезно?! — негодует подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».
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Женщина рассказала очевидцам, что ее имя — Марина. Автор публикации надеется, что придание инцидента огласке поможет укротить дебоширку. Кроме того, мужчина задается вопросом о том, в каком именно отделе работает «полицейская».

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Матерные слова#Полиция#Жалоба#Дебошир
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