Рыбу с глистами от местного производителя купила жительница Березовского в «Монетке»

Женщина пожаловалась в социальных сетях, что скумбрию холодного копчения приобрела в магазине Березовского. На фотографиях, приложенных пострадавшей, видно, что внутри разделанных морских жителей копошатся белые черви. Паразиты неизвестным образом попали в вакуумную упаковку и пробрались в мякоть морепродукта.
Мнения комментаторов к записи в сообществе «Черный список Екатеринбург» разделились. Кто-то считает, что подобное явление не считается нарушением даже с законодательной точки зрения, а кто-то — что наличие червей в рыбе недопустимо.