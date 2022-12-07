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Рыбу с глистами от местного производителя купила жительница Березовского в «Монетке»

Сегодня, 07:20
Фото: «Черный список Екатеринбург»
Жительница Березовского купила скумбрию, зараженную паразитами — глистами. Со слов женщины, она приобрела продукт в магазине «Монетка». Производителем рыбы указана местная фирма ООО «ТПК-Остров».
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Женщина пожаловалась в социальных сетях, что скумбрию холодного копчения приобрела в магазине Березовского. На фотографиях, приложенных пострадавшей, видно, что внутри разделанных морских жителей копошатся белые черви. Паразиты неизвестным образом попали в вакуумную упаковку и пробрались в мякоть морепродукта.

Фото: «Черный список Екатеринбург»

Мнения комментаторов к записи в сообществе «Черный список Екатеринбург» разделились. Кто-то считает, что подобное явление не считается нарушением даже с законодательной точки зрения, а кто-то — что наличие червей в рыбе недопустимо.

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#Анна Варнакина#Рыба#Паразиты#Магазин#Монетка#Березовский#Происшествия
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