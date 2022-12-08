Борщевой набор подорожал, а водка подешевела в Свердловской области

Также специалисты Свердловскстата снова зафиксировали подорожание борщевого набора. Свекла выросла в цене до 26,8 рубля (+5,33%), морковь — до 29,88 рубля (+1,89%). Лук можно было приобрести за 28,26 рубля (+6,95%), а капуста обходилась свердловчанам в 22,1 рубля (+4,39%).
Литр молока в регионе в среднем стоил 68,17 рубля (+0,67%), килограмм курицы — 166,52 рубля (+0,32%), десяток яиц — 77,66 рубля (+0,08%). Помимо этого, за указанный период в цене выросли говядина и свинина, колбаса, сосиски и сардельки, творог и сметана, чай, печенье и соль и ряд других продуктов.
Однако на некоторые продукты цены в регионе за неделю снизились. Так, килограмм глазированных шоколадом конфет подешевел до 425,97 рубля (-3,31%), яблоки — до 98,93 рубля (-2,72%), а литр водки можно было купить в Свердловской области за 647,47 рубля (-0,42%). Также немного в цене упали маргарин и сливочное масло, сахар и мука, рис, пшено и вермишель.