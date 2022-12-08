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Борщевой набор подорожал, а водка подешевела в Свердловской области

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI

Огурцы за неделю подорожали на 11% в Свердловской области

За неделю с 28 ноября по 5 декабря в Свердловской области среди продуктов больше всего выросли цены на огурцы. Согласно статистике, их цена поднялась на 11,29%. Килограмм в среднем стоил 132,35 рубля

Также специалисты Свердловскстата снова зафиксировали подорожание борщевого набора. Свекла выросла в цене до 26,8 рубля (+5,33%), морковь — до 29,88 рубля (+1,89%). Лук можно было приобрести за 28,26 рубля (+6,95%), а капуста обходилась свердловчанам в 22,1 рубля (+4,39%).

Литр молока в регионе в среднем стоил 68,17 рубля (+0,67%), килограмм курицы — 166,52 рубля (+0,32%), десяток яиц — 77,66 рубля (+0,08%). Помимо этого, за указанный период в цене выросли говядина и свинина, колбаса, сосиски и сардельки, творог и сметана, чай, печенье и соль и ряд других продуктов.

Однако на некоторые продукты цены в регионе за неделю снизились. Так, килограмм глазированных шоколадом конфет подешевел до 425,97 рубля (-3,31%), яблоки — до 98,93 рубля (-2,72%), а литр водки можно было купить в Свердловской области за 647,47 рубля (-0,42%). Также немного в цене упали маргарин и сливочное масло, сахар и мука, рис, пшено и вермишель.

Почему дорожают овощи в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Статистика#Продукты#Подорожание#Овощи#Молоко#Сахар
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