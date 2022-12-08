Борщевой набор подорожал, а водка подешевела в Свердловской области

Однако на некоторые продукты цены в регионе за неделю снизились. Так, килограмм глазированных шоколадом конфет подешевел до 425,97 рубля (-3,31%), яблоки — до 98,93 рубля (-2,72%), а литр водки можно было купить в Свердловской области за 647,47 рубля (-0,42%). Также немного в цене упали маргарин и сливочное масло, сахар и мука, рис, пшено и вермишель.