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Губернаторские елки состоятся в Екатеринбурге после двухлетнего перерыва

Сегодня, 10:20
Фото: 1MI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о судьбе губернаторских елок, на которые ранее приглашались дети из многодетных и малообеспеченных семей.

На протяжении двух лет праздничные мероприятия не проводились из-за коронавирусных ограничений.

Губернатор отметил, что в этом году к вышеуказанным детям присоединятся еще и дети мобилизованных. Для них будут организованы елки в резиденции губернатора. Информация о том, как попасть на представления, размещена на сайтах муниципалитетов и портале правительства Свердловской области.

Нужно посмотреть условия и обязательно заявиться, если вы подходите. Ёлки обязательно будут проходить. И дети соскучились по традиционному празднованию Нового Года, и наши работники сферы культуры подготовили красочное поздравление и подарки, - сказал Евгений Куйвашев.

Отмечалось, что в этом году дети мобилизованных будут приглашены не только на губернаторские елки, но и на ряд развлекательных мероприятий, в число которых входит, например, цирк.

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