Губернаторские елки состоятся в Екатеринбурге после двухлетнего перерыва

Губернатор отметил, что в этом году к вышеуказанным детям присоединятся еще и дети мобилизованных. Для них будут организованы елки в резиденции губернатора. Информация о том, как попасть на представления, размещена на сайтах муниципалитетов и портале правительства Свердловской области.