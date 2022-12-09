Губернаторские елки состоятся в Екатеринбурге после двухлетнего перерыва

На протяжении двух лет праздничные мероприятия не проводились из-за коронавирусных ограничений.
Губернатор отметил, что в этом году к вышеуказанным детям присоединятся еще и дети мобилизованных. Для них будут организованы елки в резиденции губернатора. Информация о том, как попасть на представления, размещена на сайтах муниципалитетов и портале правительства Свердловской области.
Нужно посмотреть условия и обязательно заявиться, если вы подходите. Ёлки обязательно будут проходить. И дети соскучились по традиционному празднованию Нового Года, и наши работники сферы культуры подготовили красочное поздравление и подарки, - сказал Евгений Куйвашев.
Отмечалось, что в этом году дети мобилизованных будут приглашены не только на губернаторские елки, но и на ряд развлекательных мероприятий, в число которых входит, например, цирк.