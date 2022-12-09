В Первоуральске вдова похоронила погибшего на СВО мужа в свой день рождения

31-летнего Данила Нарбутовских похоронили 8 декабря. Его жена, Екатерина, рассказала, что пыталась вернуть супруга с СВО, пишет Е1.
В Первоуральске мужчина был знаменит. Когда ему было 18 лет он с другом задержал маньяка, который изнасиловал и задушил трех девочек. На похоронах присутствовало более сотни человек. По словам Екатерины, из местной администрации с ними никто не связался.
Изначально был назначен прием у мэра. Я собралась уже ехать — мне написали, что он отменил встречу. Без объяснения причины. И до сих пор мне не звонили, не писали. Ко мне приходили только из военкомата, когда принесли извещение, - сказала вдова.
На спецоперацию мужчина отправился 28 сентября. В ожидании повестки он жил как на пороховой бочке, вспоминает Екатерина. Каждый день он выдыхал и радовался, что еще хотя бы день точно побудет дома. В какой-то момент это ожидание ему надоело, и он сам поехал в военкомат. Там ему вручили повестку. Домой, как сообщает Екатерина, она приехал раздавленный.
После молодые спешно поженились и отправились в военторг закупать форму и спальник. У погибшего остались трое детей: старшая дочка от первого брака, пятилетний сын и дочка, которой еще нет 1 года. Екатерина отметила, что пыталась вернуть мужа с СВО, но было уже поздно – он находился на поле боя.