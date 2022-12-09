В Первоуральске вдова похоронила погибшего на СВО мужа в свой день рождения

На спецоперацию мужчина отправился 28 сентября. В ожидании повестки он жил как на пороховой бочке, вспоминает Екатерина. Каждый день он выдыхал и радовался, что еще хотя бы день точно побудет дома. В какой-то момент это ожидание ему надоело, и он сам поехал в военкомат. Там ему вручили повестку. Домой, как сообщает Екатерина, она приехал раздавленный.