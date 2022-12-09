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В Первоуральске вдова похоронила погибшего на СВО мужа в свой день рождения

Сегодня, 12:38
Фото: 1MI
В собственный день рождения жительнице Первоуральска пришлось хоронить супруга. Мужчина скончался на спецоперации месяц назад, но похоронить его удалось только сейчас.

31-летнего Данила Нарбутовских похоронили 8 декабря. Его жена, Екатерина, рассказала, что пыталась вернуть супруга с СВО, пишет Е1.

В Первоуральске мужчина был знаменит. Когда ему было 18 лет он с другом задержал маньяка, который изнасиловал и задушил трех девочек. На похоронах присутствовало более сотни человек. По словам Екатерины, из местной администрации с ними никто не связался.

Изначально был назначен прием у мэра. Я собралась уже ехать — мне написали, что он отменил встречу. Без объяснения причины. И до сих пор мне не звонили, не писали. Ко мне приходили только из военкомата, когда принесли извещение, - сказала вдова.

На спецоперацию мужчина отправился 28 сентября. В ожидании повестки он жил как на пороховой бочке, вспоминает Екатерина. Каждый день он выдыхал и радовался, что еще хотя бы день точно побудет дома. В какой-то момент это ожидание ему надоело, и он сам поехал в военкомат. Там ему вручили повестку. Домой, как сообщает Екатерина, она приехал раздавленный.

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После молодые спешно поженились и отправились в военторг закупать форму и спальник. У погибшего остались трое детей: старшая дочка от первого брака, пятилетний сын и дочка, которой еще нет 1 года. Екатерина отметила, что пыталась вернуть мужа с СВО, но было уже поздно – он находился на поле боя.

#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Спецоперация#Погиб#Елена Озерова
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