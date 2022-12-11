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Подросток пострадал в аварии с четырьмя иномарками в Екатеринбурге

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
13-летний мальчик пострадал в аварии на ЖБИ в Екатеринбурге. Столкнулись четыре машины.

Машины столкнулись в 16:22 10 декабря. 34-летний водитель машины Opel ехал по улице Сыромолотова по стороны Высоцкого в направлении Сиреневого бульвара. Но выехал на встречку и врезался в Hyundai и Peugeot.

Далее одну из иномарок отбросило на припаркованную Toyota, пишет «КП-Екатеринбург». Пострадавший подросток – пассажир заднего сиденья машины Hyundai.

Ребенка отвезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом колена. Школьник был пристегнут ремнем безопасности. В медучреждении оказалась и 23-летняя пассажирка Peugeot. Ей поставили диагноз – ушиб груди.

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Предполагаемый виновник на момент аварии был пьяным. Он объяснял сотрудникам ГАИ, что выпил дома, а потом поехал в магазин. Нарушителя ПДД привлекли к ответственности по КоАП, также ему грозит статья по УК РФ.

#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#Массовое дтп#ДТП с участием детей
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