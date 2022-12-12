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Новогодний прием и пресс-конференция Владимира Путина отменены

Сегодня, 13:38
Фото: kremlin.ru
Традиционная ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с журналистами, а также новогодний прием, не состоятся.

Информацию анонсировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они надеются, что у Путина будет возможность пообщаться с кремлевским пулом.

Как правило, новогодний прием посещали различные деятели науки, культуры, искусства и спорта.

Ранее Владимир Путин делал заявление о том, что необходимости в проведении второй мобилизации в России нет. Об этом президент сообщил во время ежегодного заседания с членами Совета по правам человека.

В Кремле также ожидают, что до конца года президент выступит с посланием Федеральному собранию. В последний раз оно состоялось 21 апреля 2021 года.

Путин: «Смысла во второй волне мобилизации нет»
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#Общество#Владимир Путин#Журналисты#Пресс-конференцияя#Президент#Елена Озерова
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