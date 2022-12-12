Новогодний прием и пресс-конференция Владимира Путина отменены

Информацию анонсировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они надеются, что у Путина будет возможность пообщаться с кремлевским пулом.
Как правило, новогодний прием посещали различные деятели науки, культуры, искусства и спорта.
Ранее Владимир Путин делал заявление о том, что необходимости в проведении второй мобилизации в России нет. Об этом президент сообщил во время ежегодного заседания с членами Совета по правам человека.
В Кремле также ожидают, что до конца года президент выступит с посланием Федеральному собранию. В последний раз оно состоялось 21 апреля 2021 года.