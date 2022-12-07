Путин: «Смысла во второй волне мобилизации нет»

Владимир Путин пояснил, что сегодня из 300 000 призванных в рамках частичной мобилизации лишь половина находится в зоне проведения специальной военной операции. При этом только 77 000 дислоцированы непосредственно на территориях ближнего соприкосновения. Остальные составляют личный состав воинских соединений на вторых и третьих рубежах. Около 150 000 проходят военную подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны на мирных территориях.