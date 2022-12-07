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Путин: «Смысла во второй волне мобилизации нет»

Сегодня, 16:26
Фото: Администрация Президента России
Владимир Путин заявил, что на сегодня нет необходимости в проведении второй волны мобилизации

Президент России провел ежегодное заседание с членами Совета по правам человека, состав которого обновился меньше месяца назад. В числе прочих тем, обсужденных в ходе совещания, был затронут и вопрос второй волны частичной мобилизации в России. По этому поводу Владимир Путин ответил следующее:

Дополнительные мобилизационные меры не имеют никакого смысла и необходимости в них ни для страны, ни для Минобороны на сегодняшний день нет, — заявил президент.
Сроки второй волны частичной мобилизации в Нижнем Тагиле
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Владимир Путин пояснил, что сегодня из 300 000 призванных в рамках частичной мобилизации лишь половина находится в зоне проведения специальной военной операции. При этом только 77 000 дислоцированы непосредственно на территориях ближнего соприкосновения. Остальные составляют личный состав воинских соединений на вторых и третьих рубежах. Около 150 000 проходят военную подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны на мирных территориях.

 

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