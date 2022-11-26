Владимир Путин поручил создать госресурс по воинскому учету

К 1 апреля соответствующую работу по подготовке всех необходимых данных должны провести Министерство цифрового развития и ФНС. При этом координатором госресурса станет Министерство обороны РФ.
В указе отмечается, что уже до конца 2022 года в электронную форму должны быть переведены документы воинского учета россиян из военных комиссариатов. Исключение составят сведения об офицерах, служащих в ФСБ и во внешней разведке.
Напомним, в осенний призыв, который стартовал 1 ноября, в Нижнем Тагиле планируется отправить на службу в армию 245 человек. Примерно столько же тагильчан призывали и в прошлые года. При этом, срочники будут проходить службу на территории РФ, их не отправят на СВО.
Осенний призыв был отложен в России на месяц из-за объявленной в сентябре частичной мобилизации граждан. В ряды армии для участия в спецоперации на Украине было дополнительно призвано более 300 тысяч человек, включая добровольцев.