Названа новая дата прощания с погибшим на СВО ефрейтором из Нижнего Тагила

Прощание с Дмитрием Отливаном состоится 28 ноября, в понедельник, в 11.30. Провожать его в последний путь будут в «Реквиеме» на улице Челюскинцев, 47.
Брат был ветераном Чеченской войны, похоронен он будет на Аллее Славы. Тело сопровождает представитель военкомата, он тоже будет присутствовать на траурной церемонии, — рассказала TagilCity.ru сестра военнослужащего Наталья.
45-летний Дмитрий Отливан погиб в Новой Каховке под артиллерийским обстрелом. Смерть настигла ефрейтора 1 ноября. Родственники рассказывали, что он очень любил свою семью, увлекался рыбалкой. У Дмитрия остались дочь, две внучки, сестры и пожилые родители, которым он помогал.
Тагильчанина должны были похоронить 11 ноября, однако церемонию отменили, так как тело военнослужащего не смогли вовремя доставить. Его сняли с борта самолета, потому что не было сопровождающего.