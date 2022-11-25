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Названа новая дата прощания с погибшим на СВО ефрейтором из Нижнего Тагила

Сегодня, 09:34
Фото: 1MI
Родственники Дмитрия Отливана из Нижнего Тагила, погибшего под артиллерийским обстрелом на Украине, рассказали о новой дате похорон. Ранее прощание не состоялось, так как тело не смогли доставить.

Прощание с Дмитрием Отливаном состоится 28 ноября, в понедельник, в 11.30. Провожать его в последний путь будут в «Реквиеме» на улице Челюскинцев, 47.

Брат был ветераном Чеченской войны, похоронен он будет на Аллее Славы. Тело сопровождает представитель военкомата, он тоже будет присутствовать на траурной церемонии, — рассказала TagilCity.ru сестра военнослужащего Наталья.

45-летний Дмитрий Отливан погиб в Новой Каховке под артиллерийским обстрелом. Смерть настигла ефрейтора 1 ноября. Родственники рассказывали, что он очень любил свою семью, увлекался рыбалкой. У Дмитрия остались дочь, две внучки, сестры и пожилые родители, которым он помогал.

Фото: Сестра Дмитрия Наталья

Тагильчанина должны были похоронить 11 ноября, однако церемонию отменили, так как тело военнослужащего не смогли вовремя доставить. Его сняли с борта самолета, потому что не было сопровождающего.

45-летний ефрейтор из Нижнего Тагила погиб под артиллерийским обстрелом на Украине
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