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В зоне спецоперации погиб стрелок из Новоуральска

Сегодня, 06:19
Фото: Вячеслав Тюменцев "ВКонтакте"
24-летний стрелок Клим Никитин из Новоуральска скончался при выполнении боевых задач на территории специальной военной операции вооруженных сил России на Украине.
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Известно, что мужчина проходил срочную службу с мая 2017 года, а после остался в вооруженных силах до марта 2021-го по контракту. Воинская должность Клима — стрелок. До начала СВО новоуралец был «на гражданке».

Фото: Вячеслав Тюменцев "ВКонтакте"

О парне близкие отзывались как о порядочном, спокойном и добром человеке. Также погибший остался в памяти людей отзывчивым и тактичным. Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев назвал военнослужащего «Мужчиной с большой буквы», а также выразил соболезнования.

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Со слов градоначальника, Клим Никитин погиб смертью героя во время защиты страны.

#Анна Варнакина#Спецоперация#Военные#Смерть#Новоуральск#Операция на Украине#Происшествия
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