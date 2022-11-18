В зоне спецоперации погиб стрелок из Новоуральска

Известно, что мужчина проходил срочную службу с мая 2017 года, а после остался в вооруженных силах до марта 2021-го по контракту. Воинская должность Клима — стрелок. До начала СВО новоуралец был «на гражданке».
О парне близкие отзывались как о порядочном, спокойном и добром человеке. Также погибший остался в памяти людей отзывчивым и тактичным. Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев назвал военнослужащего «Мужчиной с большой буквы», а также выразил соболезнования.
Со слов градоначальника, Клим Никитин погиб смертью героя во время защиты страны.