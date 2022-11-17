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Экс-полицейский из Пышмы погиб при отводе войск из Херсона

Сегодня, 14:04
Фото: 1MI
При отводе войск из Херсона погиб бывший полицейский из Пышмы, подполковник милиции Юрий Рупасов.

Скончался военный 8 ноября во время отхода войск на левый берег Днепра, сообщает ЕАН со ссылкой на местную полицию.

Рупасов работал в органах милиции с 1985 года. Он успел дослужиться до звания начальника криминальной милиции местного РОВД. В 2006 году он уволился по собственному желанию.

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У мужчины имеются ведомственные медали за безупречную службу, а также знаки отличия. На спецоперацию мужчина поехал в качестве добровольца.

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Ранее сообщалось, что российские военные без боя ушли из правобережной части Херсонской области и самого Херсона. Они направились на левый берег Днепра. 

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