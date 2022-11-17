Экс-полицейский из Пышмы погиб при отводе войск из Херсона

Скончался военный 8 ноября во время отхода войск на левый берег Днепра, сообщает ЕАН со ссылкой на местную полицию.
Рупасов работал в органах милиции с 1985 года. Он успел дослужиться до звания начальника криминальной милиции местного РОВД. В 2006 году он уволился по собственному желанию.
У мужчины имеются ведомственные медали за безупречную службу, а также знаки отличия. На спецоперацию мужчина поехал в качестве добровольца.
Ранее сообщалось, что российские военные без боя ушли из правобережной части Херсонской области и самого Херсона. Они направились на левый берег Днепра.