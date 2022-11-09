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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Сегодня, 14:50
Фото: Администрация Херсонской области
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб утром 9 ноября 2022 года. Мужчина попал в ДТП на шоссе Херсон-Армянск. Все детали аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принёс свои соболезнования родным и близким скончавшегося, сообщает Интерфакс. Со слов чиновника, мужчина был истинным патриотом страны, мог всегда прийти на помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию людям и считал своим долгом информировать население обо всем, что происходит в России и за её пределами.

Смерть замглавы подтвердили и другие представители правительства региона.

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