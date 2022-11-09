Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принёс свои соболезнования родным и близким скончавшегося, сообщает Интерфакс. Со слов чиновника, мужчина был истинным патриотом страны, мог всегда прийти на помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию людям и считал своим долгом информировать население обо всем, что происходит в России и за её пределами.
Смерть замглавы подтвердили и другие представители правительства региона.
Ранее стало известно, что заместитель главы Горноуральского городского округа Александр Гудач добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции.