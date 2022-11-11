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Уехал на фронт в тайне от всех: на Украине погиб свердловский боец батальона «Сомали»

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI

Боец батальона «Сомали» из Свердловской области погиб на Украине

Боец батальона «Сомали» уехал на спецоперацию, скрыв этот факт от родных. В результате житель Рефтинского городского округа скончался.

Александр Папун служил в ополчении ДНР и был командиром отделения. Скончался солдат 24 октября, пишет Е1. Похороны состоялись 9 ноября.

Свои искренние соболезнования родственникам погибшего выразила глава Рефтинского городского округа Наталья Мельчакова.

В администрации округа отметили, что Александр родился жил в Волновахе Донецкой области. Окончив школу, он служил в украинской армии. Затем поступил в техникум, но не окончил его, потому что подписал контракт и снова попал в войска. Он служил в ВДВ в Днепропетровске.

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В 2014-м году Александр отправлялся в Донбасс. Однако там он принял решение не воевать против близких, разорвал контракт и перешел в армию ДНР. В составе ополчения он воевал семь лет. Его семья приехала в Рефтинский в 2014 году. А в начале лета 2022 года он опять воевать в ДНР. Близким об этом он не рассказал.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Погиб#Солдат#Спецоперация
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