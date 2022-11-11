Уехал на фронт в тайне от всех: на Украине погиб свердловский боец батальона «Сомали»

В 2014-м году Александр отправлялся в Донбасс. Однако там он принял решение не воевать против близких, разорвал контракт и перешел в армию ДНР. В составе ополчения он воевал семь лет. Его семья приехала в Рефтинский в 2014 году. А в начале лета 2022 года он опять воевать в ДНР. Близким об этом он не рассказал.