Уехал на фронт в тайне от всех: на Украине погиб свердловский боец батальона «Сомали»

Александр Папун служил в ополчении ДНР и был командиром отделения. Скончался солдат 24 октября, пишет Е1. Похороны состоялись 9 ноября.
Свои искренние соболезнования родственникам погибшего выразила глава Рефтинского городского округа Наталья Мельчакова.
В администрации округа отметили, что Александр родился жил в Волновахе Донецкой области. Окончив школу, он служил в украинской армии. Затем поступил в техникум, но не окончил его, потому что подписал контракт и снова попал в войска. Он служил в ВДВ в Днепропетровске.
В 2014-м году Александр отправлялся в Донбасс. Однако там он принял решение не воевать против близких, разорвал контракт и перешел в армию ДНР. В составе ополчения он воевал семь лет. Его семья приехала в Рефтинский в 2014 году. А в начале лета 2022 года он опять воевать в ДНР. Близким об этом он не рассказал.