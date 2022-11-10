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Стало известно число призывников в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:59
Фото: 1MI
Стало известно, сколько мужчин призовут в армию в рамках осеннего призыва в Нижнем Тагиле.

Призыв в России начался 1 ноября. Из Нижнего Тагила призвать в ряды армии РФ планируется 245 парней. Об этом рассказал вице-мэр города Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ».

Он добавил, что мужчины призывного возраста уже прибывают на пункты. Здесь они проходят через медицинскую комиссию, которая показывает, годен ли мужчина, и какую категорию годности он будет носить.

Первых годных призывников отправили на службу 9 ноября. План нынешнего года примерно такой же, как и годами ранее, отметил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что призыв должен был начаться в стране 1 октября. Однако эти мероприятия были перенесены, так как 21 сентября президент объявил частичную мобилизацию.

Осенний призыв начался в Свердловской области
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Продлится призыв до конца года. Всего в России призвать в армию планируют около 120 тысяч мужчин. Это чуть более чем на семь тысяч меньше, чем годом ранее.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Призыв#Армия#Мужчины#Военкомат
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