Стало известно число призывников в Нижнем Тагиле

Призыв в России начался 1 ноября. Из Нижнего Тагила призвать в ряды армии РФ планируется 245 парней. Об этом рассказал вице-мэр города Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ».
Он добавил, что мужчины призывного возраста уже прибывают на пункты. Здесь они проходят через медицинскую комиссию, которая показывает, годен ли мужчина, и какую категорию годности он будет носить.
Первых годных призывников отправили на службу 9 ноября. План нынешнего года примерно такой же, как и годами ранее, отметил вице-мэр.
Ранее сообщалось, что призыв должен был начаться в стране 1 октября. Однако эти мероприятия были перенесены, так как 21 сентября президент объявил частичную мобилизацию.
Продлится призыв до конца года. Всего в России призвать в армию планируют около 120 тысяч мужчин. Это чуть более чем на семь тысяч меньше, чем годом ранее.