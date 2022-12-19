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Бастрыкин взял на контроль дело замерзшего насмерть подростка в Екатеринбурге

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
Глава СУ СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах смерти подростка в Екатеринбурге.

В полицию об исчезновении 14-летнего школьника сообщение поступило 17 декабря. Позже выяснилось, что мальчик был на вечеринке, а после того, как вышел с нее, был найден замерзшим в канаве, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. Дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Тело школьника было найдено 18 декабря в районе одного из зданий по переулку Базовому в Екатеринбурге. Признаков криминальной смерти обнаружено не было.

В результате Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления СУ СК РФ по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Подросток#Расследование дела#Личный контроль#Александр Бастрыкин
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