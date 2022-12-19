Бастрыкин взял на контроль дело замерзшего насмерть подростка в Екатеринбурге

В полицию об исчезновении 14-летнего школьника сообщение поступило 17 декабря. Позже выяснилось, что мальчик был на вечеринке, а после того, как вышел с нее, был найден замерзшим в канаве, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. Дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).



Тело школьника было найдено 18 декабря в районе одного из зданий по переулку Базовому в Екатеринбурге. Признаков криминальной смерти обнаружено не было.