Объявлена дата открытия главной елки Нижнего Тагила

Начало запланировано на 18.00. В этом году новогоднее оформление будет посвящено персонажам из мультиков. Помимо этого, будет открыт 120-метровый каток на проспекте Строителей и торт изо льда со светодиодными свечками в честь юбилея города.



23 декабря будет открыта главная ёлка Дзержинского района. Как и ранее, городок с ледовыми фигурами появится около Дворца культуры имени Окунева. Праздник начнется в 17:30.



А 26 декабря откроется городок и ёлка в стиле «Летучий корабль» у Дворца металлургов на Тагилстрое. Хвойное дерево уже украшено.