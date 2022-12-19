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Объявлена дата открытия главной елки Нижнего Тагила

Сегодня, 08:46
Фото: 1MI
Власти Нижнего Тагила анонсировали дату открытия главной елки города. Это произойдет 23 декабря. Вскоре после этого состоится открытие ледового городка на Театральной площади – 28 декабря.

Начало запланировано на 18.00. В этом году новогоднее оформление будет посвящено персонажам из мультиков. Помимо этого, будет открыт 120-метровый каток на проспекте Строителей и торт изо льда со светодиодными свечками в честь юбилея города.

23 декабря будет открыта главная ёлка Дзержинского района. Как и ранее, городок с ледовыми фигурами появится около Дворца культуры имени Окунева. Праздник начнется в 17:30.

А 26 декабря откроется городок и ёлка в стиле «Летучий корабль» у Дворца металлургов на Тагилстрое. Хвойное дерево уже украшено.

Напомним, что праздничная елка уже установлена в некоторых других районах города, например, на Вагонке. Ее высота составляет 18 метров, она украшена 70 тысячами светодиодов и иллюминацией. 

Для жителей Нижнего Тагила был подготовлен ряд новогодних мероприятий. Таких как спектакли, цирковые представления, шоу от Юрия Куклачева и другие.

Космос, Пушкин, чудеса. Как менялся ледовый городок в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Елка#Ледовый городок#Новый год
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