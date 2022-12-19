Отец замерзшего насмерть подростка из Екатеринбурга рассказал свою версию трагедии

Отец, занимающийся воспитанием Даниила рассказал Е1, что сын отпросился у него на вечеринку с приятелями и он его отпустил. Конфликтов и ссор у них перед этим не происходило. Более того, он отметил, что у них были доверительные отношения. А к другу, к которому он отпросился, он уходил и ранее, поэтому отец и не думал запретить ему идти в гости.