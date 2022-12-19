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Отец замерзшего насмерть подростка из Екатеринбурга рассказал свою версию трагедии

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI
Папа 14-летнего школьника из Екатеринбурга, который замерз в канаве, возвращаясь ночью с вечеринки домой, рассказал о своей версии произошедшего.

Труп подростка нашли 18 декабря. Отец Валерий начал поиски сына 17 декабря, когда он не вернулся после отдыха с друзьями. Тело школьника нашли в канаве за складским ангаром в переулке Базовом.

Отец, занимающийся воспитанием Даниила рассказал Е1, что сын отпросился у него на вечеринку с приятелями и он его отпустил. Конфликтов и ссор у них перед этим не происходило. Более того, он отметил, что у них были доверительные отношения. А к другу, к которому он отпросился, он уходил и ранее, поэтому отец и не думал запретить ему идти в гости.

Отец мальчика уверен, что на той вечеринке были таблетки - анальгетик, который продается в аптеках. Он думает, что его сын принял их, после чего стал вести себя неадекватно, а потом и вовсе оказался на улице.

Даниил мотался по автомобильной стоянке возле дома около 40 минут. Затем, около 09:00, он ходил рядом с «Леруа Мерлен». Он попал на множество камер, его видели десятки людей, никто из них не сообщил никуда, я уж не говорю о том, чтобы помочь ребенку, - сказал отец погибшего.
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По данным отца мальчика, вот так по городу ночью ребенок проходил около 10 часов. В случившемся папа школьника никого не винит и считает, что в тоже время он мог бы обвинять в трагедии как друзей подростка, так и самого себя.

Всего лишь один звонок мог спасти сына. Все десять часов люди его не замечали. Если бы мне позвонили, я бы сразу поехал к нему, - сказал отец.
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Сын#Погиб#Замерз#Подросток
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