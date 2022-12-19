Свердловчанка отравила мать своего возлюбленного бутылкой водки

На 39-летнюю женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, все произошло 6 февраля этого года. Злоумышленница была дома у своего сожителя. В квартире жили не только они, но и мама мужчины. При этом 39-летняя женщина испытывала неприязнь к пенсионерке.
Воспользовавшись моментом, когда любовник лежал в больнице, женщина решила отравить его 68-летнюю мать. Женщина знала о пристрастии матери возлюбленного к спиртному. Поэтому злоумышленница наполнила бутылку из под водки смесью метилового спирта и ацетона. После она уехала к своей маме. Отравленная женщина скончалась 8 февраля.
Уголовное дело направлено в суд.