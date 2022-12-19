«Тагильский поднос» при поддержке региона принял участие во Всероссийской ярмарке

Всероссийская ярмарка-выставка работ народных мастеров «Ладья. Зимняя сказка — 2022» состоялась в Экспоцентре Москвы с 14 по 18 декабря. В этом году темой стенда Свердловской области выбрали мотивы лаковой росписи с элементами природных камней, традиционных для Среднего Урала.
При поддержке правительства региона в мероприятии приняли участие восемь субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе музейно-выставочный комплекс «Тагильский поднос». По словам директора центра Андрея Васильева, ежегодно мастера из Нижнего Тагила презентуют свои работы. В этом году «Тагильский поднос» они представили расписные изделия, а также сувениры из камня.
Выставка дает возможность представить свою продукцию, привлечь новых покупателей и получить комментарии и пожелания о качестве продукции, — отметил Андрей Васильев.
Кроме того, во время выставки правительство региона представило свой опыт по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов. Ранее данное направление обозначил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При его поддержке в Нижнем Тагиле открыли обновленный музейно-производственный комплекс «Тагильский поднос», где туристы могут узнать об истории развития расписного промысла и посетить мастер-классы от мастеров. Всего в список мест народного творчества Свердловской области входит около 19 территорий.