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«Тагильский поднос» при поддержке региона принял участие во Всероссийской ярмарке

Сегодня, 07:49
Фото: страница центра "Тагильский поднос" во ВКонтакте
Музейно-туристический центр «Тагильский поднос» представил свои работы в рамках всероссийской ярмарки-выставки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2022». Отобрало претендентов для почетного стенда региона и оказало им поддержку правительство Свердловской области.

Всероссийская ярмарка-выставка работ народных мастеров «Ладья. Зимняя сказка — 2022» состоялась в Экспоцентре Москвы с 14 по 18 декабря. В этом году темой стенда Свердловской области выбрали мотивы лаковой росписи с элементами природных камней, традиционных для Среднего Урала.

При поддержке правительства региона в мероприятии приняли участие восемь субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе музейно-выставочный комплекс «Тагильский поднос». По словам директора центра Андрея Васильева, ежегодно мастера из Нижнего Тагила презентуют свои работы. В этом году «Тагильский поднос» они представили расписные изделия, а также сувениры из камня.

Выставка дает возможность представить свою продукцию, привлечь новых покупателей и получить комментарии и пожелания о качестве продукции, — отметил Андрей Васильев.
директор центра "Тагильский поднос" Андрей Васильевдиректор центра "Тагильский поднос" Андрей Васильев
директор центра "Тагильский поднос" Андрей Васильев
Фото: страница центра "Тагильский поднос" во ВКонтакте

Кроме того, во время выставки правительство региона представило свой опыт по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов. Ранее данное направление обозначил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При его поддержке в Нижнем Тагиле открыли обновленный музейно-производственный комплекс «Тагильский поднос», где туристы могут узнать об истории развития расписного промысла и посетить мастер-классы от мастеров. Всего в список мест народного творчества Свердловской области входит около 19 территорий.

Музейно-производственный комплекс «Тагильский поднос» открылся после ремонта
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#Ульяна Савина#Общество#Нижний Тагил#Тагильский поднос#Мастера#Выставка#Промысел#Народный промысел#Свердловская область
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