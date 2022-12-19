«Тагильский поднос» при поддержке региона принял участие во Всероссийской ярмарке

Кроме того, во время выставки правительство региона представило свой опыт по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов. Ранее данное направление обозначил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При его поддержке в Нижнем Тагиле открыли обновленный музейно-производственный комплекс «Тагильский поднос», где туристы могут узнать об истории развития расписного промысла и посетить мастер-классы от мастеров. Всего в список мест народного творчества Свердловской области входит около 19 территорий.