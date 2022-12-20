Опасные неисправности и езда без прав: 729 таксистов задержали в Свердловской области

Выяснилось, что 10 водителей такси ездили на автомобиле с незаконными фонарями с цветографической схемой (или без нее). Больше 100 административных протоколов составили на таксистов, которые управляли транспортным средством с опасными неисправностями. Еще 9 автомобилистов оказывали услуги свердловчанам без диагностической карты.