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Опасные неисправности и езда без прав: 729 таксистов задержали в Свердловской области

Сегодня, 09:37
Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Облаву на таксистов устроили автоинспекторы в Свердловской области

За время проведения операции «Такси» Госавтоинспекция Свердловской области задержала и привлекла к ответственности 729 таксистов. 100 из них — это граждане иностранных государств.
Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Выяснилось, что 10 водителей такси ездили на автомобиле с незаконными фонарями с цветографической схемой (или без нее). Больше 100 административных протоколов составили на таксистов, которые управляли транспортным средством с опасными неисправностями. Еще 9 автомобилистов оказывали услуги свердловчанам без диагностической карты.

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Автоинспекторы выявили в 29 машинах изменение конструкции без согласования с ГИБДД. 22 человека пересекли перекресток с нарушениями, 3 автомобилиста проехали на красный сигнал светофора, еще трое ездили без прав. В ходе операции возбуждено 16 административных дел за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Криминал#ГИБДД#Такси#Водитель
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