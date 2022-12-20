Опасные неисправности и езда без прав: 729 таксистов задержали в Свердловской области

Выяснилось, что 10 водителей такси ездили на автомобиле с незаконными фонарями с цветографической схемой (или без нее). Больше 100 административных протоколов составили на таксистов, которые управляли транспортным средством с опасными неисправностями. Еще 9 автомобилистов оказывали услуги свердловчанам без диагностической карты.
Автоинспекторы выявили в 29 машинах изменение конструкции без согласования с ГИБДД. 22 человека пересекли перекресток с нарушениями, 3 автомобилиста проехали на красный сигнал светофора, еще трое ездили без прав. В ходе операции возбуждено 16 административных дел за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.