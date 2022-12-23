Энергетики подвели итоги ремонтных работ на севере Свердловской области

Специалисты «Облкоммунэнерго» подсчитали, сколько километров воздушных и кабельных линий обновили в этом году. Лидерами по количеству ремонтных работ стали Первоуральск, Нижний Тагил, Алапаевск и Асбест.

В 2022 году компания «Облкоммунэнерго» заменила 190 километров воздушных и шесть километров кабельных линий электропередач. Помимо этого, энергетики смонтировали 2,9 тысячи новых опор, отремонтировали 867 трансформаторных подстанций. Все работы организация провела для повышения качества электроснабжения потребителей. В ремонтную программу входят замена физически и морально устаревшего оборудования, ремонт опор и проводов, расчистка трасс линий электропередачи и многое другое. Такие работы планируются заранее, но помимо них в рамках программы выполняются еще и работы, которые возникают внезапно, их предсказать нельзя. Это аварийно-восстановительные работы и работы по повышению качества электроэнергии для решения проблем потребителей. В результате по факту за год мы выполняем гораздо большие объемы, чем планируется изначально. Так получилось и в этом году, — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации основного оборудования АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Русских. Самый большой объем работ выполнили в филиалах Первоуральска, Нижнего Тагила, а также в Алапаевском и Асбестовском округах. В следующем году в планах «Облкоммунэнерго» заменить 97 километров воздушных и почти пять километров кабельных линий, 2,5 тысячи опор. Также компания отремонтирует 443 трансформаторные подстанции. Читайте также: «Облкоммунэнерго» потратит на ремонтные работы более 200 млн в следующем году «Облкоммунэнерго» выполнило план по ремонтным работам в этом году «Облкоммунэнерго» принял около семи тысяч заявок на техприсоединение в этом году