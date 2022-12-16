«Облкоммунэнерго» потратит на ремонтные работы более 200 млн в следующем году

Более 200 млн рублей направит «Облкоммунэнерго» на ремонтные работы в следующем году. На эти средства специалисты обновят сетевую инфраструктуру на территории деятелньности компании. Меры позволят повысить качество и надежность объектов.
Больше трети средств направят на ремонт главных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ. Больше всего работ пройдут в Первоуральском филиале, Нижнесалдинском и Алапаевском районах коммунальных электрических сетей.
В рамках программы в течение года мы будем также ремонтировать подстанции и линии напряжением 35-110 кВ, трансформаторные подстанции и распределительные пункты, проводить расчистку трасс линий электропередачи, диагностику и испытания электрооборудования, поверку приборов, восстановление благоустройства территорий и другие работы, — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации основного оборудования АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Русских.
Также в следующем году крупные работы энергетики планируют на электросетях Алапаевского и Полевского РКЭС, Первоуральского филиала.