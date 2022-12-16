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«Облкоммунэнерго» потратит на ремонтные работы более 200 млн в следующем году

Сегодня, 07:40
Фото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"
«Облкоммунэнерго утвердило план ремонтных работ на 2023 год». Самые масштабные реконструкции пройдут в Алапаевском и Полевском территориальных подразделениях, а также в Первоуральском филиале компании.

Более 200 млн рублей направит «Облкоммунэнерго» на ремонтные работы в следующем году. На эти средства специалисты обновят сетевую инфраструктуру на территории деятелньности компании. Меры позволят повысить качество и надежность объектов.

Больше трети средств направят на ремонт главных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ. Больше всего работ пройдут в Первоуральском филиале, Нижнесалдинском и Алапаевском районах коммунальных электрических сетей.

В рамках программы в течение года мы будем также ремонтировать подстанции и линии напряжением 35-110 кВ, трансформаторные подстанции и распределительные пункты, проводить расчистку трасс линий электропередачи, диагностику и испытания электрооборудования, поверку приборов, восстановление благоустройства территорий и другие работы, — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации основного оборудования АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Русских.

Также в следующем году крупные работы энергетики планируют на электросетях Алапаевского и Полевского РКЭС, Первоуральского филиала.

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#Новости УрФО#Общество#Электроснабжение#АО "Облкоммунэнерго"#Потребитель#Ремонтные работы#Ульяна Савина
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