В УГМК назвали лидеров Бизнес-системы по итогам 2022 года

Лидеров выбирали по четырем направлениям: «Фабрика идей», «Доска решения проблем», «Обучение» и «Аудит Бизнес-системы». В первой категории выделили трех человек. За самое большое количество идей отметили мастера гаража Гайского горно-обогатительного комбината Александра Веденеева. Мужчина подал 150 предложений по улучшению рабочих процессов. Еще один сотрудник, отличившийся на «Фабрике идей», — главный бухгалтер «Башкирской меди» Рита Фабрицына. Она смогла разработать программу с самым значимым экономическим эффектом. Также награду за идею по модернизации производства получила Ирина Дмитриенко — начальник химлаборатории «Nova Цинка». Руководитель предложила опустить плавильную печь ниже, чтобы сократить риск ожогов при подъеме сплава среди рабочих.