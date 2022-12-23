В УГМК назвали лидеров Бизнес-системы по итогам 2022 года

Церемония награждения лидеров Бизнес-системы состоялась в Техническом университете Верхней Пышмы. Лучших представителей отметил директор по трансформации Джахангир Махмудов. На мероприятие прибыли сотрудники подразделений управляющей компании и 15 предприятий, которые были вовлечены в программу трансформации.
Лидеров выбирали по четырем направлениям: «Фабрика идей», «Доска решения проблем», «Обучение» и «Аудит Бизнес-системы». В первой категории выделили трех человек. За самое большое количество идей отметили мастера гаража Гайского горно-обогатительного комбината Александра Веденеева. Мужчина подал 150 предложений по улучшению рабочих процессов. Еще один сотрудник, отличившийся на «Фабрике идей», — главный бухгалтер «Башкирской меди» Рита Фабрицына. Она смогла разработать программу с самым значимым экономическим эффектом. Также награду за идею по модернизации производства получила Ирина Дмитриенко — начальник химлаборатории «Nova Цинка». Руководитель предложила опустить плавильную печь ниже, чтобы сократить риск ожогов при подъеме сплава среди рабочих.
Среди претендентов на победу в номинации «Доска решения проблем» отличился главный инженер обогатительной фабрики Краснобродского филиала «Кузбассразрезугля» Сергей Русский, которому за год удалось решить более 430 проблем.
Масштабный вклад в развитие предприятия внес инженер по организации управления производства Гайского горно-обогатительного комбината Павел Каранда. За прошедший год он провел обучение среди 800 человек и подготовил семерых внутренних тренеров.
Лидеров в категории «Аудит Бизнес-системы» выбрали по количеству баллов в блоках аудита. В течение года представители Бизнес-системы УГМК проводили оценку уровня развития главного направления и его инструментов. В результате лучшими предприятиями признаны «Уралэлектромедь» (блок «Корпоративное соответствие»), Учалинский горно-обогатительный комбинат («Работа с персоналом»), «Электрокабель «Кольчугинский завод» («Инструменты Бизнес-системы») и Челябинский цинковый завод («Клиентоориентированность»). Кроме того, лидером устойчивого развития БСУ стал завод «Сибирь-Полиметаллы», аудитором года — ведущий инженер по организации управления производством Гайского горно-обогатительного комбината Ивана Стебунова.
По числу инициатив в рамках трансформации отличилось управление развития «Кузбассразреугля» под руководством Сергея Бабенко. благодаря разработке, принесшей экономическое улучшение, его команда поспособствовала превышению выполнения плана на 53%.
Также лидер Бизнес-системы среди руководителей предприятий УГМК — директор Учалинского горно-обогатительного комбината Закарий Гибадуллин. Под его руководством коллектив комбината в уходящем году подал больше всего идей на человека, быстрее всего решал проблемы, а также лучше всего выполнял планы по обучению персонала и проведению аудитов.