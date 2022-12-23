TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Женщину с ребенком-аутистом выгнал на мороз таксист в Екатеринбурге

Сегодня, 04:11
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга пожаловалась на водителя, который, по ее словам, выгнал ее с ребенком из машины. Это произошло 21 декабря около 16 часов.

Сначала женщина планировала доехать из центра города в один из домов в Солнечном. Она рассказала, что водитель «Яндекс.Такси» высадил ее с ребенком-инвалидом, так как сын громко разговаривал. Водителю это не понравилось.

Мама утверждает, что мужчина делал замечания, напугал ребенка высадкой и в результате выгнал их посреди дороги из автомобиля.

О произошедшем женщина сообщила в поддержку сервиса. Там заявили, что отстранят водителя от заказов, пишет Е1.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» подтвердили, что работник отстранен. Данные переданы в таксопарк, где он трудоустроен.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по данной ситуации будет проведена проверка и по ее итогам будет принято обоснованное решение. 

В Екатеринбурге водитель такси вонзил нож в спину друга и пытался откусить ему уши
Узнать подробнее
Читайте также:
10-летний мальчик пострадал в ДТП с такси в ЕкатеринбургеПожаловаться на такси и каршеринг могут жители Свердловской областиЖитель Тавды угнал такси и поехал кататься с подругами
#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Такси#Дети#Водитель
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле вводят ограничения в связи с приездом Владимира Путина
Вчера, 09:11
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
21 декабря 15:58
Открытие елки на Вагонке перенесли из-за приезда Путина в Нижний Тагил
Вчера, 11:32
Где покататься на коньках в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:50
В Нижнем Тагиле повысили стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 24 рублей
Вчера, 15:36
Тагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 году
Вчера, 14:48