Женщину с ребенком-аутистом выгнал на мороз таксист в Екатеринбурге

Сначала женщина планировала доехать из центра города в один из домов в Солнечном. Она рассказала, что водитель «Яндекс.Такси» высадил ее с ребенком-инвалидом, так как сын громко разговаривал. Водителю это не понравилось.
Мама утверждает, что мужчина делал замечания, напугал ребенка высадкой и в результате выгнал их посреди дороги из автомобиля.
О произошедшем женщина сообщила в поддержку сервиса. Там заявили, что отстранят водителя от заказов, пишет Е1.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» подтвердили, что работник отстранен. Данные переданы в таксопарк, где он трудоустроен.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по данной ситуации будет проведена проверка и по ее итогам будет принято обоснованное решение.