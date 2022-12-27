Признательные показания дала жительница Екатеринбурга после убийства троих детей

37-летняя Анастасия призналась в убийстве троих детей. В ночь на 26 декабря женщина написала своей племяннице сообщение, в котором сказано о совершенном преступлении. Уже днем тела детей были обнаружены. 6-месячная девочка, а также двое мальчиков — 10 и 15 лет. По данным «КП-Екатеринбург», Анастасия прошла тест на наркотики, который дал положительный результат.