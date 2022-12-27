TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Признательные показания дала жительница Екатеринбурга после убийства троих детей

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI
После убийства троих собственных детей жительница Екатеринбурга дала признательные показания. По ее словам, в мужа «вселились бесы», а старшего ребенка пришлось уговаривать.

37-летняя Анастасия призналась в убийстве троих детей. В ночь на 26 декабря женщина написала своей племяннице сообщение, в котором сказано о совершенном преступлении. Уже днем тела детей были обнаружены. 6-месячная девочка, а также двое мальчиков — 10 и 15 лет. По данным «КП-Екатеринбург», Анастасия прошла тест на наркотики, который дал положительный результат.

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве троих детей в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Источник издания рассказал, что женщина обвинила мужа во вселении в него бесов. Сначала подозреваемая убила дочку, затем 10-летнего сына. Старшего ей пришлось уговаривать. Мама долго говорила с сыном, в результате он согласился и не сопротивлялся.

Убийство троих детей в Екатеринбурге: хронология событий
Узнать подробнее

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд, чтобы ходатайствовать об аресте Анастасии.

Видео с места убийства троих детей в Екатеринбурге опубликовал СК
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Криминал#Убийство троих детей в Екатеринбурге#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Убийство
Подпишитесь
Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
Вчера, 09:19
Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств
Сегодня, 05:24
Главная новогодняя елка на Вагонке в Нижнем Тагиле зажгла огни
Вчера, 14:51
В Нижнем Тагиле среднедушевой доход достигнет 38 тысяч к 2025 году
Вчера, 10:49
Средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 55 тысяч рублей
Вчера, 03:46
Убийство троих детей в Екатеринбурге: хронология событий
Сегодня, 04:09