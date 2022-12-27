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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве троих детей в Екатеринбурге

Сегодня, 05:14
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход следствия по делу об убийстве троих детей матерью в Екатеринбурге. Женщина посчитала, что в грудничка и школьников вселились бесы.

Эксперты-криминалисты из регионального следственного управления нашли мать, лежащую в трупах своих детей, в Кировском районе Екатеринбурга 26 декабря. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более несовершеннолетних.

Убийство троих детей в Екатеринбурге: хронология событий
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В квартире, где случилась трагедия, работали сыщики разных ведомств, проводились экспертизы. Специалистам предстоит выяснить, в каких условиях жила семья, что сопутствовало возникновению случившегося и как произошло убийство. На руководителя СУ СК по Свердловской области М. В. Богинского Александр Бастрыкин возложил ответственность о предоставлении отчета о ходе следствия, сообщает информационный портал следкома РФ.

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