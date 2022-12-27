Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве троих детей в Екатеринбурге

В квартире, где случилась трагедия, работали сыщики разных ведомств, проводились экспертизы. Специалистам предстоит выяснить, в каких условиях жила семья, что сопутствовало возникновению случившегося и как произошло убийство. На руководителя СУ СК по Свердловской области М. В. Богинского Александр Бастрыкин возложил ответственность о предоставлении отчета о ходе следствия, сообщает информационный портал следкома РФ.