Работа общественного транспорта в Екатеринбурге не будет продлена на каникулах

Это касается работы всего городского транспорта, а также метрополитена. Данные озвучили в городской администрации, сообщает Накануне.ру.
В праздничную ночь наземный транспорт будет ездить по маршрутам до 23:00, а метро – до полуночи. В период с 1 по 8 января будущего года городской транспорт будет ходить по расписанию воскресного дня (в 6 часов утра).
По информации комитета по транспорту, исключением станет лишь первая половина дня 1 января, когда число транспорта на линии сократится на 50%.
Представители транспортных компаний попросили жителей города заранее продумывать свои маршруты движения.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле трамваи станут бесплатными для пассажиров на одну ночь. Речь идет о новогодней ночи. Нововведение будет актуально ровно с полуночи и до утра 1 января.