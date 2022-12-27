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Работа общественного транспорта в Екатеринбурге не будет продлена на каникулах

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI
Общественный транспорт Екатеринбурга не будет ходить по особому режиму в период новогодних праздников.

Это касается работы всего городского транспорта, а также метрополитена. Данные озвучили в городской администрации, сообщает Накануне.ру.

В праздничную ночь наземный транспорт будет ездить по маршрутам до 23:00, а метро – до полуночи. В период с 1 по 8 января будущего года городской транспорт будет ходить по расписанию воскресного дня (в 6 часов утра).

По информации комитета по транспорту, исключением станет лишь первая половина дня 1 января, когда число транспорта на линии сократится на 50%.

Представители транспортных компаний попросили жителей города заранее продумывать свои маршруты движения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле трамваи станут бесплатными для пассажиров на одну ночь. Речь идет о новогодней ночи. Нововведение будет актуально ровно с полуночи и до утра 1 января.

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#Транспорт#Новости УрФО#Новый год#Каникулы#График#Елена Озерова
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