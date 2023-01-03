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Молодая мать погибла под колесами поезда в новогоднюю ночь под Первоуральском

Сегодня, 07:32
Фото: 1MI
Трагедия произошла в Свердловской области в ночь на 1 января 2023 года. Молодая женщина попала под колеса поезда № 2362 под Первоуральском.

Погибшая Кристина Т. жила в деревне Крылосово под Первоуральском. В новогоднюю ночь она оказалась на железнодорожных путях, однако знакомые не понимают, зачем она туда пошла, пишет «КП-Екатеринбург». 

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Девушка работала в пивном магазине. Кристину характеризуют как доброго и отзывчивого человека. У нее остался четырехлетний ребенок и мама.

В настоящее время специалисты центрального управления СК на транспорте устанавливают обстоятельства произошедшего. Родным девушки предстоит пройти процедуру опознания.

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#Юлия Степанова#Свердловская область#Происшествия#Смерть#Поезд#Проверка
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