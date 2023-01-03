Молодая мать погибла под колесами поезда в новогоднюю ночь под Первоуральском

Погибшая Кристина Т. жила в деревне Крылосово под Первоуральском. В новогоднюю ночь она оказалась на железнодорожных путях, однако знакомые не понимают, зачем она туда пошла, пишет «КП-Екатеринбург».
Девушка работала в пивном магазине. Кристину характеризуют как доброго и отзывчивого человека. У нее остался четырехлетний ребенок и мама.
В настоящее время специалисты центрального управления СК на транспорте устанавливают обстоятельства произошедшего. Родным девушки предстоит пройти процедуру опознания.