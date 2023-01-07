68-летний мужчина с седой бородой пропал в Нижнем Тагиле

У Александра Васильева темно-русые волосы с проседью, карие глаза, он носит усы и бороду. Рост пропавшего составляет около 175 сантиметров. В последний раз мужчину видели в черных сапогах и шапке, а также кожаной куртке такого же цвета. На ногах у него были синие джинсы.