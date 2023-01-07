68-летний мужчина с седой бородой пропал в Нижнем Тагиле

Известно, что пропавший может находиться в любом районе Свердловской области. Всех, кто знает о местонахождении тагильчанина или может сообщить о нем какую-то информацию, просят сообщать по телефонам, указанным в ориентировке.
У Александра Васильева темно-русые волосы с проседью, карие глаза, он носит усы и бороду. Рост пропавшего составляет около 175 сантиметров. В последний раз мужчину видели в черных сапогах и шапке, а также кожаной куртке такого же цвета. На ногах у него были синие джинсы.
Напомним, пропавшая перед новым годом в Нижнем Тагиле Нина Карпикова была найдена мертвой. Она пошла домой после выписки из больницы, но там так и не появилась.