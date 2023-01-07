TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

68-летний мужчина с седой бородой пропал в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
68-летний Александр Васильев разыскивается в Нижнем Тагиле. Местонахождение мужчины неизвестно с 5 января.

Известно, что пропавший может находиться в любом районе Свердловской области. Всех, кто знает о местонахождении тагильчанина или может сообщить о нем какую-то информацию, просят сообщать по телефонам, указанным в ориентировке.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

У Александра Васильева темно-русые волосы с проседью, карие глаза, он носит усы и бороду. Рост пропавшего составляет около 175 сантиметров. В последний раз мужчину видели в черных сапогах и шапке, а также кожаной куртке такого же цвета. На ногах у него были синие джинсы.

Напомним, пропавшая перед новым годом в Нижнем Тагиле Нина Карпикова была найдена мертвой. Она пошла домой после выписки из больницы, но там так и не появилась.

Найдена потерявшаяся перед Новым годом в Нижнем Тагиле пенсионерка
Узнать подробнее
Читайте также:
18-летняя девушка пропала в Новогоднюю ночь под Березовским20-летний молодой человек пропал накануне нового года в ЕкатеринбургеМолодая мать погибла под колесами поезда в новогоднюю ночь под Первоуральском
#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Пропавший#Поиски#Волонтеры#Полиция#Мужчина
Подпишитесь
Многодетная мать из Нижнего Тагила обвинила врачей в смерти 5-месячного сына
Вчера, 05:13
Медучреждения Нижнего Тагила приписывают пациентам липовые услуги
4 января 08:18
Как изменился Нижний Тагил в год 300-летнего юбилея
4 января 10:07
Грязь и осколки нашла во время отдыха в комплексе «Русские Бани» жительница Тагила
Вчера, 13:21
Новогоднюю короткометражку сняли в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:12
Насосные станции, скважины и гаражи останутся без света в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:25