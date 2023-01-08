«Звезда на пивном небосклоне» Урала: скончался Иван Полушкин

О смерти пивовара рассказала глава тематического журнала Real Brew Елена Тюкина в собственном telegram-канале. Лично и от лица коллектива издания журналист выразила соболезнования семье ушедшего из жизни свердловчанина и назвала его «звездой на пивном небосклоне». О причинах гибели ничего не известно.