«Звезда на пивном небосклоне» Урала: скончался Иван Полушкин

О смерти пивовара рассказала глава тематического журнала Real Brew Елена Тюкина в собственном telegram-канале. Лично и от лица коллектива издания журналист выразила соболезнования семье ушедшего из жизни свердловчанина и назвала его «звездой на пивном небосклоне». О причинах гибели ничего не известно.
В течение двух последних лет жизни, с 2020 года, Иван развивал сеть пивоварен. По оценкам аналитиков, компания из Екатеринбурга стремительно заняла верхние строчки рейтингов отечественного Untappd.
Ранее, в декабре 2022 года, скончался гитарист группы «Танцы Минус» и уроженец Екатеринбурга Антон Хабибулин. Смерть настигла музыканта в отделении реанимации столичной больницы. Причиной гибели называют обострение хронического заболевания.