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«Звезда на пивном небосклоне» Урала: скончался Иван Полушкин

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI

Ушел из жизни известный на Урале пивовар Иван Полушкин

Стоявший у истоков основания известной пивоварни Иван Полушкин и создатель «Атомной прачечной» ушел из жизни 6 января. Мужчина, занимавшийся развитием проекта в Екатеринбурге, был знаменит на Урале.

О смерти пивовара рассказала глава тематического журнала Real Brew Елена Тюкина в собственном telegram-канале. Лично и от лица коллектива издания журналист выразила соболезнования семье ушедшего из жизни свердловчанина и назвала его «звездой на пивном небосклоне». О причинах гибели ничего не известно.

В течение двух последних лет жизни, с 2020 года, Иван развивал сеть пивоварен. По оценкам аналитиков, компания из Екатеринбурга стремительно заняла верхние строчки рейтингов отечественного Untappd.

Скончался гитарист группы «Танцы Минус» из Екатеринбурга
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Ранее, в декабре 2022 года, скончался гитарист группы «Танцы Минус» и уроженец Екатеринбурга Антон Хабибулин. Смерть настигла музыканта в отделении реанимации столичной больницы. Причиной гибели называют обострение хронического заболевания.

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