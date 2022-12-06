«Зажег огонь Кекусинкай карате»: в Верхней Пышме скончался тренер Александр Никонов

Со слов местных жителей, Александр обучал воспитанников боевым искусствам, для некоторых стал наставником и старшим товарищем. Юноши и девушки называли тренера по-родственному — Сашей.
Многие годы Александр тренировал детей и взрослых каратэ киокусинкай, обучал приемам Русский стиль. Открыл путь и зажёг «огонь Кекусинкай каратэ» в сердцах многих мальчишек, — пишет автор в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Коллектив расформированного спортклуба выразил соболезнования близким погибшего жителя Верхней Пышмы. Дочь Александра сообщила в социальных сетях, что траурная церемония пройдет 7 декабря в 13:00 по уральскому времени в храме на Александровском кладбище.