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Плантацию конопли накрыли полицейские Нижнего Тагила

Сегодня, 09:55
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Сотрудники полиции ОП № 18 заметили подозрительного мужчину на улице Панфилова в Нижнем Тагиле. Тагильчанина доставили в участок для дальнейших разбирательств. При нем нашли 14 свертков с марихуаной. В квартире подозреваемого нашли плантацию конопли.

Выяснилось, что с собой мужчина нес более 6,3 грамма наркотиков. 41-летний житель Нижнего Тагила собирался разложить закладки по тайникам для дальнейшей продажи городским наркозависимым.

В ходе осмотра жилплощади задержанного правоохранители обнаружили отдельную комнату, отведенную под выращивание конопли. Нарколаборатория была оборудована всем необходимым: вентиляцией, лампами, удобрениями и упаковкой для дальнейшей фасовки. Полицейские Нижнего Тагила изъяли 38 кустов марихуаны, просушенные листы и 10 зип-пакетов с готовым товаром весом в полкилограмма.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
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На культиватора завели уголовное дело за незаконное распространение, сбыт и выращивание наркотиков. Тагильчанин заключен под стражу, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

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#Нижний Тагил#Криминал#Анна Варнакина#Полиция#Наркотики#Задержание
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