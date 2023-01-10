Плантацию конопли накрыли полицейские Нижнего Тагила

Выяснилось, что с собой мужчина нес более 6,3 грамма наркотиков. 41-летний житель Нижнего Тагила собирался разложить закладки по тайникам для дальнейшей продажи городским наркозависимым.
В ходе осмотра жилплощади задержанного правоохранители обнаружили отдельную комнату, отведенную под выращивание конопли. Нарколаборатория была оборудована всем необходимым: вентиляцией, лампами, удобрениями и упаковкой для дальнейшей фасовки. Полицейские Нижнего Тагила изъяли 38 кустов марихуаны, просушенные листы и 10 зип-пакетов с готовым товаром весом в полкилограмма.
На культиватора завели уголовное дело за незаконное распространение, сбыт и выращивание наркотиков. Тагильчанин заключен под стражу, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».