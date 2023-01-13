Огурцы и водка подорожали в 2023 году в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Больше всего за указанный период в магазинах подорожали овощи. Огурцы в среднем стоили 181,37 рубля (+8,64%), помидоры можно было купить за 155,98 рубля (+4,88%), а лук — за 35,18 рубля (+6,7%).
Литр водки, по данным Свердловскстата, обходился покупателям в 633,99 рубля (+2,52%), цена на пшеничный хлеб увеличилась до 88,75 рубля за килограмм (+0,71%), стоимость бананов возросла до 108,17 рубля (+1,68%).
Также статистические данные указывают на небольшое подорожание сахара и печенья, муки и соли, гречки и вермишели, а также мяса, рыбы, колбасы и сарделек.
Однако некоторые позиции все-таки подешевели, в частности, молочные продукты. Маргарин стоил 252,40 рубля за килограмм (-0,77%), сметану можно было приобрести за 288,66 рубля (-0,81%), а творог — за 414,42 рубля (-0,15%). Литр молока снизился в цене до 67,12 рубля (-0,59%).