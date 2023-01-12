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На сколько подорожает водка в Свердловской области в 2023 году

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI
С нового года в России, в том числе в Свердловской области, увеличится цена на водку, коньяк и бренди.

Увеличение ценников утвердил приказом Минфин РФ. Речь идет о крепких спиртных напитках, а также этиловом спирте.

Цены на водку уже с января должны увеличится на 7,7% - с 261 рубля до 281 рубля за пол литра. Бренди вырос в цене на 7,8% - с 348 рублей до 375 рублей, коньяк на 7,7% - с 480 рублей до 517 рублей. Этиловый спирт стал дороже с 63 до 68 рублей за бутылку.

Увеличение цен объясняется ростом ставок акциза на алкоголь с долей этилового спирта более 9%. При этом бутылка водки с нового года не должна превышать в цене 281 рубль.

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#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Цены#Водка#Алкоголь
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