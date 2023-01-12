На сколько подорожает водка в Свердловской области в 2023 году

Цены на водку уже с января должны увеличится на 7,7% - с 261 рубля до 281 рубля за пол литра. Бренди вырос в цене на 7,8% - с 348 рублей до 375 рублей, коньяк на 7,7% - с 480 рублей до 517 рублей. Этиловый спирт стал дороже с 63 до 68 рублей за бутылку.