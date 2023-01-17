Тело погибшего бойца ЧВК «Вагнер» везут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Анатолий окончил Верхнедубровскую среднюю школу. Пока он был учеником, занимался в военно-патриотическом клубе, участвовал в Международном слёте юных патриотов, учебных центрах ВДВ. Также он участвовал в мероприятиях поселка, рассказал глава Верхнедубровского ГО Валерий Конопкин.
В 22 года в селе Косулино молодой человек совершил сразу два ограбления за месяц. За это он был отправлен в колонию общего режима на 2,5 года. На свободу Анатолий вышел в 2021 году.
В октябре 2022 года молодой человек заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО. 25 ноября во время боев под Артемовском в ДНР Анатолий погиб. За мужество и героизм он награжден медалью «За отвагу» посмертно.
Напомним, ранее стало известно о гибели 26-летнего Данила Сергеева в зоне проведения спецоперации. Молодой человек был жителем Нижнего Тагила. Гибель наступила в результате того, что блиндаж, где находился молодой человек, накрыло миной.