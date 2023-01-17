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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Тело погибшего бойца ЧВК «Вагнер» везут в Свердловскую область

Сегодня, 04:28
Фото: 1MI
Тело 25-летнего Анатолия Азаренко привезут в поселок Верхнее Дуброво Свердловской области. Мужчина погиб в ходе специальной операции. Он участвовал в боях в составе ЧВК «Вагнер».

Анатолий окончил Верхнедубровскую среднюю школу. Пока он был учеником, занимался в военно-патриотическом клубе, участвовал в Международном слёте юных патриотов, учебных центрах ВДВ. Также он участвовал в мероприятиях поселка, рассказал глава Верхнедубровского ГО Валерий Конопкин.

Фото: Валерий Конопкин

В 22 года в селе Косулино молодой человек совершил сразу два ограбления за месяц. За это он был отправлен в колонию общего режима на 2,5 года. На свободу Анатолий вышел в 2021 году.

В октябре 2022 года молодой человек заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО. 25 ноября во время боев под Артемовском в ДНР Анатолий погиб. За мужество и героизм он награжден медалью «За отвагу» посмертно.

Напомним, ранее стало известно о гибели 26-летнего Данила Сергеева в зоне проведения спецоперации. Молодой человек был жителем Нижнего Тагила. Гибель наступила в результате того, что блиндаж, где находился молодой человек, накрыло миной.

Еще один боец ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского погиб на СВО
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#Ирина Кирилова
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