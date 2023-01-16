В накрытом миной блиндаже погиб 26-летний житель Нижнего Тагила

В ряды Вооруженных сил Сергеев впервые попал по окончании 11-го класса. Окончив срочную службу, вернулся в родной город, где остался работать. Перед началом мероприятий по частичной мобилизации Данил переехал в столицу Свердловской области. В Нижнем Тагиле у Данила осталась семья: папа, мама и сестра, сообщает АН «Между строк».