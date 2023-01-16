В накрытом миной блиндаже погиб 26-летний житель Нижнего Тагила

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Published Сегодня, 06:19
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В детстве ныне погибший солдат посещал детский сад № 172, позже стал учащимся МОУ № 80. Со слов близких, мужчина остался в памяти тагильчан добрым, неравнодушным и простым человеком.
В ряды Вооруженных сил Сергеев впервые попал по окончании 11-го класса. Окончив срочную службу, вернулся в родной город, где остался работать. Перед началом мероприятий по частичной мобилизации Данил переехал в столицу Свердловской области. В Нижнем Тагиле у Данила осталась семья: папа, мама и сестра, сообщает АН «Между строк».
Ранее стало известно о гибели бойца ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского. Смерть настигла военнослужащего 16 декабря прошлого года. Мужчина погиб из-за обильной потери крови.