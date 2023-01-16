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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В накрытом миной блиндаже погиб 26-летний житель Нижнего Тагила

Сегодня, 06:19
Фото: 1MI

26-летний житель Нижнего Тагила скончался на СВО из-за мины

26-летний Данил Сергеев окончил жизненный путь в регионах проведения спецоперации ВС РФ 30 декабря 2022 года. Гибель наступила в городе Кременная из-за того, что блиндаж, где располагался военный из Нижнего Тагила, накрыло миной.

В детстве ныне погибший солдат посещал детский сад № 172, позже стал учащимся МОУ № 80. Со слов близких, мужчина остался в памяти тагильчан добрым, неравнодушным и простым человеком.

В ряды Вооруженных сил Сергеев впервые попал по окончании 11-го класса. Окончив срочную службу, вернулся в родной город, где остался работать. Перед началом мероприятий по частичной мобилизации Данил переехал в столицу Свердловской области. В Нижнем Тагиле у Данила осталась семья: папа, мама и сестра, сообщает АН «Между строк».

Еще один боец ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского погиб на СВО
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Ранее стало известно о гибели бойца ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского. Смерть настигла военнослужащего 16 декабря прошлого года. Мужчина погиб из-за обильной потери крови.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Погибшие#Погиб#Спецоперация#Операция на Украине#Происшествия
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