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Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Центр по решению проблем горожан появится в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле откроется Муниципальный центр управления городом (МЦУ). Главной задачей ведомства станет увеличение показателей эффективности работы муниципалитета.

Постановление о создании МЦУ подписал градоначальник Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В официальном акте сказано, что центр возьмет на себя задачи по рассмотрению и реагированию на обращения тагильчан. Также МЦУ создаст интерактивную карту проблем по данным, полученным в ходе изучения запросов людей, и сформирует нормы взаимодействия в интернете между администрацией, гражданами, предпринимателями и другими.

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Новое ведомство организуют на базе Агентства рекламно-информационного содействия Нижнего Тагила. Ответственным лицом за реализацию проекта выбран заммэра Вячеслав Горячкин.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Владислав Пинаев#Обращения#Взаимодействие#Постановление#Эксклюзив
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