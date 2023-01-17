Центр по решению проблем горожан появится в Нижнем Тагиле

Постановление о создании МЦУ подписал градоначальник Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В официальном акте сказано, что центр возьмет на себя задачи по рассмотрению и реагированию на обращения тагильчан. Также МЦУ создаст интерактивную карту проблем по данным, полученным в ходе изучения запросов людей, и сформирует нормы взаимодействия в интернете между администрацией, гражданами, предпринимателями и другими.