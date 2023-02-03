Ловить нарушителей с помощью квадрокоптера начали в Свердловской области

Некоторые водители получили штрафы повторно, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. Все люди, которых задержали, разъясняли госавтоинспекторам, что для обгона сложились благоприятные условия. Несмотря на это, на трассе были установлены дорожные знаки с запретом на обгон.