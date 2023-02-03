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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Ловить нарушителей с помощью квадрокоптера начали в Свердловской области

3 февраля 2023, 06:09
Фото: 1MI
Сотрудники ГИБДД Свердловской области следили за поведением участников дорожного движения с неба при помощи квадрокоптера с 27 по 29 января. Нарушения ПДД выявляли не только среди автомобилистов, но и среди пешеходов.

Операция длилась на протяжении 3-х дней и называлась «Безопасная дорога». Использование инновационного метода позволило зафиксировать 547 ситуаций, связанных с выездом на встречную полосу движения. Каждая из них представляла опасность.

Некоторые водители получили штрафы повторно, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. Все люди, которых задержали, разъясняли госавтоинспекторам, что для обгона сложились благоприятные условия. Несмотря на это, на трассе были установлены дорожные знаки с запретом на обгон.

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Напомним, что за подобное правонарушение полагается штраф в 5000 рублей, а также возможность лишиться водительского удостоверения на 4-6 месяцев. Рецидивистам срок лишения прав увеличится до 1 года. Общая сумма нарушений превысила более 5000 случаев. Подобные мероприятия планируют проводить и далее.

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#Свердловская область#ГИБДД#Криминал#Квадрокоптер#Профилактическая операция#Госавтоинспекция#Анна Варнакина
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