Ловить нарушителей с помощью квадрокоптера начали в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Операция длилась на протяжении 3-х дней и называлась «Безопасная дорога». Использование инновационного метода позволило зафиксировать 547 ситуаций, связанных с выездом на встречную полосу движения. Каждая из них представляла опасность.
Некоторые водители получили штрафы повторно, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. Все люди, которых задержали, разъясняли госавтоинспекторам, что для обгона сложились благоприятные условия. Несмотря на это, на трассе были установлены дорожные знаки с запретом на обгон.
Напомним, что за подобное правонарушение полагается штраф в 5000 рублей, а также возможность лишиться водительского удостоверения на 4-6 месяцев. Рецидивистам срок лишения прав увеличится до 1 года. Общая сумма нарушений превысила более 5000 случаев. Подобные мероприятия планируют проводить и далее.