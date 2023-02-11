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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

Бомж насмерть замерз в заброшенной военной части в Нижнем Тагиле

11 февраля 2023, 05:36
Фото: TagilCity.ru

Труп бездомного найден в заброшенной военной части в Нижнем Тагиле

Тело 37-летнего бездомного мужчины обнаружено в заброшенной военной части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Предварительно установлено, что он скончался от переохлаждения.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время следственный комитет проводит проверку. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера, так как у мужчины нет явных телесных повреждений.

Также собственное расследование ведут и полицейские. Они установили личность погибшего бездомного. По их версии, бездомный мог умереть от переохлаждения, сообщил пресс-секретарь свердловского МВД Валерий Горелых сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Бездомный#Труп#Военная часть#Полиция#Следственный комитет#Происшествия
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