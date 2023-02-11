Бомж насмерть замерз в заброшенной военной части в Нижнем Тагиле

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время следственный комитет проводит проверку. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера, так как у мужчины нет явных телесных повреждений.



Также собственное расследование ведут и полицейские. Они установили личность погибшего бездомного. По их версии, бездомный мог умереть от переохлаждения, сообщил пресс-секретарь свердловского МВД Валерий Горелых сообществу «Инцидент Нижний Тагил».