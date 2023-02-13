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Мемориальная доска в память о лазарете открылась в Нижнем Тагиле

13 февраля 2023, 06:46
Фото: Фото Дмитрия Багаева
Мемориальная доска открылась 11 февраля в общеобразовательной школе № 138 Нижнего Тагила в память о лазарете Всероссийского Земского Союза, который существовал при железнодорожном училище. Лечебное учреждение находилось в этом здании в период Первой мировой войны.

Инициировал событие школьный историк, член военно-исторических сообществ и клубов Алексей Пермяков, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: Фото Дмитрия Багаева

На торжественную церемонию собрались первые лица города и региона, депутаты ЗакСО, а также известные краеведы и историки. В приветственной речи говорилось о необходимости проведения события в целях сохранения памяти и истории, нужных для младшего поколения. Директор учебного заведения Эльвира Давлетбаева отметила необходимость мероприятия и его значимость для педагогического коллектива и учащихся.

В память военнослужащих, отдавших жизнь в боевых действиях, гости торжественной встречи вознесли минуту молчания, а к открывшейся мемориальной доске положили букеты. По завершении церемонии школьникам организовали интерактивную экскурсию, а педагогам провели лекцию. Директору музея Нижнего Тагила Роману Арефьеву и краеведу Сергею Пудовкину вручили членские билеты Российского военно-исторического общества.

В Нижнем Тагиле открыли Мемориальную доску в честь выдающегося врача
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Ранее в Нижнем Тагиле открылся памятник в честь санитарного экс-главврача Николая Сапугольцева, который установили в здании Роспотребнадзора.

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