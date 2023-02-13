Мемориальная доска в память о лазарете открылась в Нижнем Тагиле

На торжественную церемонию собрались первые лица города и региона, депутаты ЗакСО, а также известные краеведы и историки. В приветственной речи говорилось о необходимости проведения события в целях сохранения памяти и истории, нужных для младшего поколения. Директор учебного заведения Эльвира Давлетбаева отметила необходимость мероприятия и его значимость для педагогического коллектива и учащихся.