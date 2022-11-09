Погибшему на Украине лейтенанту открыли мемориальную доску в школе Екатеринбурга

На церемонии присутствовали родители военнослужащего, депутат Гордумы Александр Колесников, учащиеся суворовского училища, герой РФ Олег Касков и многие другие.
В этой школе учился командир инженерно-саперной роты 351 отдельного инженерно-саперного батальона 30-й Гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа старший лейтенант Лешуков Ярослав Дмитриевич, — гласит надпись на памятнике.
Ярослав скончался героически: он эвакуировал участников специальной военной операции из-под снарядов артиллерии, за что был посмертно награжден орденом Мужества.
Известно, что погибший свердловчанин был военным, как и его отец, дед и прадед. Доску открыли в день рождения Ярослава, сообщает администрация железнодорожного района Екатеринбурга.
Ранее стало известно о погибшем 45-летнем ефрейторе из Нижнего Тагила Дмитрий Отливан. Мужчина был ветераном Чеченской войны.