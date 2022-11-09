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Погибшему на Украине лейтенанту открыли мемориальную доску в школе Екатеринбурга

Сегодня, 03:45
Фото: 1MI

В Екатеринбурге открыли мемориальную доску погибшему в СВО лейтенанту

Старший лейтенант, 25-летний Ярослав Лешуков, выпустился из школы № 166 Железнодорожного района Екатеринбурга, участвовал в СВО РФ на Украине и погиб. 7 ноября в стенах учебного заведения была открыта памятная доска в честь погибшего.

На церемонии присутствовали родители военнослужащего, депутат Гордумы Александр Колесников, учащиеся суворовского училища, герой РФ Олег Касков и многие другие.

В этой школе учился командир инженерно-саперной роты 351 отдельного инженерно-саперного батальона 30-й Гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа старший лейтенант Лешуков Ярослав Дмитриевич, — гласит надпись на памятнике.

Ярослав скончался героически: он эвакуировал участников специальной военной операции из-под снарядов артиллерии, за что был посмертно награжден орденом Мужества.

Старший лейтенант Лешуков Ярослав ДмитриевичСтарший лейтенант Лешуков Ярослав Дмитриевич
Гости мероприятияГости мероприятия
Открытие мемориальной доскиОткрытие мемориальной доски
Гости мероприятияГости мероприятия
Старший лейтенант Лешуков Ярослав Дмитриевич
Фото: Железнодорожный район | Екатеринбург

Известно, что погибший свердловчанин был военным, как и его отец, дед и прадед. Доску открыли в день рождения Ярослава, сообщает администрация железнодорожного района Екатеринбурга.

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Ранее стало известно о погибшем 45-летнем ефрейторе из Нижнего Тагила Дмитрий Отливан. Мужчина был ветераном Чеченской войны.

#Анна Варнакина#Происшествия#Операция на Украине#Екатеринбург#Военные#Спецоперация#Смерть#Мемориал
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