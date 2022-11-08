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Повар из Новоуральского ГО погиб во время боевого задания на СВО

Сегодня, 09:51
Фото: соцсети Вячеслава Тюменцева
Погибший военный
В ходе проведения спецоперации скончался повар, отец двоих детей Павел Корчагин из Новоуральского ГО. Ему было 33 года.

Помимо двоих несовершеннолетних детей у мужчины осталась жена. О трагедии сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

Глава добавил, что Павел погиб, выполняя боевое задание.

Он запомнится в нашей памяти и нашем сердце как веселый, жизнерадостный, смелый, отзывчивый, заботливый человек, — сообщил Вячеслав Тюменцев.

Известно, что свердловчанин окончил школу №40, потом он отучился в Новоуральском технологическом колледже, получив квалификацию повара. Затем он отправился на службу в армии в Хабаровском крае.

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Похороны состоятся 9 ноября в 9:00 в похоронном доме Новоуральска.

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