Повар из Новоуральского ГО погиб во время боевого задания на СВО

Помимо двоих несовершеннолетних детей у мужчины осталась жена. О трагедии сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.
Глава добавил, что Павел погиб, выполняя боевое задание.
Он запомнится в нашей памяти и нашем сердце как веселый, жизнерадостный, смелый, отзывчивый, заботливый человек, — сообщил Вячеслав Тюменцев.
Известно, что свердловчанин окончил школу №40, потом он отучился в Новоуральском технологическом колледже, получив квалификацию повара. Затем он отправился на службу в армии в Хабаровском крае.
Похороны состоятся 9 ноября в 9:00 в похоронном доме Новоуральска.