Серийного грабителя-рецидивиста поймали в Нижнем Тагиле

Изучение записей камер видеонаблюдения, расположенных в районе мест совершения преступлений, привело сотрудников полиции к выводу, что все это дело рук одного и того же человека. Им оказался житель Вагонки, уже побывавший в местах лишения свободы за преступление, связанное с незаконным оборот наркотиков, и находившийся под административным надзором, режим которого нарушал.