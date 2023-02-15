Серийного грабителя-рецидивиста поймали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
40-летний неоднократно судимый житель Нижнего Тагила обвиняется в серии преступлений, связанных с кражей чужого имущества, оказавшегося без присмотра. Среди похищенного телефоны, а также велосипед, оставленный владельцем у торгового центра не пристегнутым противоугонным тросом.
Злоумышленник целенаправленно посещал торговые точки, изучал не закрытые машины, разгружавшиеся у магазинов, а затем сдавал похищенное в ломбард. Деньгами распоряжался по собственному усмотрению.
Изучение записей камер видеонаблюдения, расположенных в районе мест совершения преступлений, привело сотрудников полиции к выводу, что все это дело рук одного и того же человека. Им оказался житель Вагонки, уже побывавший в местах лишения свободы за преступление, связанное с незаконным оборот наркотиков, и находившийся под административным надзором, режим которого нарушал.
По данным, предоставленным пресс-группой Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.