Люди в камуфляже и с автоматами нагрянули в мечеть в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Об этом сообщили очевидцы. Они отметили, что вооруженные люди проверяют у присутствующих документы, пишет Е1.
Несмотря на неожиданный визит, прихожане не остановили молитву. Одновременно с ней мужчины в масках выстроились в оцепление.
По окончании службы, как сообщают очевидцы, некоторых граждан загрузили в автобусы. Толпа иностранных граждан, которым удалось выйти за территорию мечети, стремилась убежать куда подальше, невзирая на то, что горел запрещающий сигнал светофора.
Напомним, что рейды для выявления нелегальных мигрантов проходят в регионе регулярно. Правоохранители выясняют, на законных ли основаниях тот или иной иностранный гражданин находится на территории РФ.