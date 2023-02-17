Люди в камуфляже и с автоматами нагрянули в мечеть в Екатеринбурге

Об этом сообщили очевидцы. Они отметили, что вооруженные люди проверяют у присутствующих документы, пишет Е1.



Несмотря на неожиданный визит, прихожане не остановили молитву. Одновременно с ней мужчины в масках выстроились в оцепление.



По окончании службы, как сообщают очевидцы, некоторых граждан загрузили в автобусы. Толпа иностранных граждан, которым удалось выйти за территорию мечети, стремилась убежать куда подальше, невзирая на то, что горел запрещающий сигнал светофора.