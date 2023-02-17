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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Люди в камуфляже и с автоматами нагрянули в мечеть в Екатеринбурге

17 февраля 2023, 10:31
Фото: 1MI
В мечеть на улице Репина в Екатеринбурге пришли люди в камуфляже и с автоматами.

Об этом сообщили очевидцы. Они отметили, что вооруженные люди проверяют у присутствующих документы, пишет Е1.

Несмотря на неожиданный визит, прихожане не остановили молитву. Одновременно с ней мужчины в масках выстроились в оцепление.

По окончании службы, как сообщают очевидцы, некоторых граждан загрузили в автобусы. Толпа иностранных граждан, которым удалось выйти за территорию мечети, стремилась убежать куда подальше, невзирая на то, что горел запрещающий сигнал светофора.

Напомним, что рейды для выявления нелегальных мигрантов проходят в регионе регулярно. Правоохранители выясняют, на законных ли основаниях тот или иной иностранный гражданин находится на территории РФ.

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#Елена Озерова#Автомат#Мечеть#Камуфляж#Новости УрФО
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