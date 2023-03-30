Молочную продукцию с кишечной палочкой и плесенью нашли в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Updated Сегодня, 10:32
Данные были собраны за март, сообщает региональный Россельхознадзор. Некоторые пробы не соответствовали требованиям нормативных документов: выявлены отклонения по ряду нормативов. Всего было проверено 140 проб и 458 исследований.
Заказчикам исследований уже обо всем доложили и поручили принять меры по отношению к нарушителям санитарных норм.
Ранее в Екатеринбурге нашли 20 тонн поддельного сливочного масла. Никаких ветеринарных документов на продукт не было обнаружено. Бизнесмена, продающего его, проинформировали, что продажа этого масла приостановлена.