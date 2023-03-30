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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Новые белорусские троллейбусы прибыли в Екатеринбург

30 марта 2023, 07:07
Фото: официальный telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова
Первые два троллейбуса с пандусами и USB-зарядками появятся на маршрутах Екатеринбурга.

В столицу Свердловской области прибыли первые два троллейбуса из пятидесяти. Они закуплены городским муниципалитетом на минском заводе «Белкоммунмаш» для обновления троллейбусного парка.

Это общественный транспорт нового технического уровня – с пандусами для маломобильных пассажиров, кондиционерами, низкими полами и даже с USB-зарядками. Об этом говорится на официальном telegram-канале главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

Фото: официальный telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Новые модели имеют удлиненный автономный ход, поэтому они смогут передвигаться по участкам без контактной сети. Их планируется пустить на маршруты, связывающие железнодорожный вокзал с Химмашем и Академический район с Горбольницей.

Последний раз троллейбусный парк Екатеринбурга обновлялся более 10 лет назад, отметил мэр города.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Транспорт#Троллейбус#Муниципалитет#Алексей Орлов
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