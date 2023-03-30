Новые белорусские троллейбусы прибыли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В столицу Свердловской области прибыли первые два троллейбуса из пятидесяти. Они закуплены городским муниципалитетом на минском заводе «Белкоммунмаш» для обновления троллейбусного парка.
Это общественный транспорт нового технического уровня – с пандусами для маломобильных пассажиров, кондиционерами, низкими полами и даже с USB-зарядками. Об этом говорится на официальном telegram-канале главы Екатеринбурга Алексея Орлова.
Новые модели имеют удлиненный автономный ход, поэтому они смогут передвигаться по участкам без контактной сети. Их планируется пустить на маршруты, связывающие железнодорожный вокзал с Химмашем и Академический район с Горбольницей.
Последний раз троллейбусный парк Екатеринбурга обновлялся более 10 лет назад, отметил мэр города.