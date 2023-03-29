Перевозчик из Тагила трижды получил предостережение за отсутствие табличек для слепых

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Согласно законодательству, в общественном транспорте для слабовидящих и слепых пассажиров должны размещаться текстовая и графическая информация, выполненная крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
Кроме того, транспортные средства необходимо оборудовать кнопкой оповещения водителя об остановке. Она должна находиться на высоте от 1,3 до 1,5 метра от пола и оснащена тактильно-визуальной табличкой с надписью «Открыть дверь на остановке».
Также в общественном транспорте инвалидов об остановке необходимо оповещать с помощью звукового и визуального информирования.
Так как эти требования не соблюдались в «Тагилавстосервисе», перевозчик получил предостережение о недопустимости нарушений и принятию мер по соблюдению законодательства. Также компания должна обеспечить соблюдение требований порядка по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.