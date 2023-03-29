Перевозчик из Тагила трижды получил предостережение за отсутствие табличек для слепых

Кроме того, транспортные средства необходимо оборудовать кнопкой оповещения водителя об остановке. Она должна находиться на высоте от 1,3 до 1,5 метра от пола и оснащена тактильно-визуальной табличкой с надписью «Открыть дверь на остановке».