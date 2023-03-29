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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Перевозчик из Тагила трижды получил предостережение за отсутствие табличек для слепых

29 марта 2023, 08:25
Фото: 1MI
ООО «Тагилавтосервис» из Нижнего Тагила в третий раз получило предостережение за отсутствие табличек со шрифтом Брайля в автобусах. Проверку проводило МТУ Ространснадзора по УФО.

Согласно законодательству, в общественном транспорте для слабовидящих и слепых пассажиров должны размещаться текстовая и графическая информация, выполненная крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Кроме того, транспортные средства необходимо оборудовать кнопкой оповещения водителя об остановке. Она должна находиться на высоте от 1,3 до 1,5 метра от пола и оснащена тактильно-визуальной табличкой с надписью «Открыть дверь на остановке».

Также в общественном транспорте инвалидов об остановке необходимо оповещать с помощью звукового и визуального информирования.

Так как эти требования не соблюдались в «Тагилавстосервисе», перевозчик получил предостережение о недопустимости нарушений и принятию мер по соблюдению законодательства. Также компания должна обеспечить соблюдение требований порядка по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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#Евгения Сафина#Перевозчик#Проверка#Нарушения#Слепые#ОСАГО#Общество#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
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