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Екатеринбургскому художнику Леониду Черному ограничили свободу на полгода

3 апреля 2023, 16:11
Фото: 1MI
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил уличного художника Леонида Черного за надписи против спецоперации к шести месяцам ограничения свободы.

Приговор означает то, что в период его действия молодому художнику нельзя покидать город, совершать ночные прогулки, а также посещать массовые мероприятия и менять место своей работы или жительства, пишет Е1.

Леонид был задержан полицейскими ночью 18 марта 2023 года за то, что он делал надписи против спецоперации на стенах дома и уличном ларьке на перекрестке Луначарского — Первомайская. После его пятисуточного пребывания в спецприемнике в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

Потерпевшими на судебном процессе выступали владелица ларька с фруктами и УК «Фонд Радомир». Как оказалось, художник нанес ущерб в размере 1300 рублей.

Напомним, жителей Екатеринбурга попросили сообщать в ФСБ о рассылке антивоенных листовок.

Екатеринбуржцев попросили рассказывать в ФСБ об антивоенных листовках
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Художник#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Приговор#Общество
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