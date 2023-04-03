Екатеринбургскому художнику Леониду Черному ограничили свободу на полгода

Леонид был задержан полицейскими ночью 18 марта 2023 года за то, что он делал надписи против спецоперации на стенах дома и уличном ларьке на перекрестке Луначарского — Первомайская. После его пятисуточного пребывания в спецприемнике в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.