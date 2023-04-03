Екатеринбургскому художнику Леониду Черному ограничили свободу на полгода

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Приговор означает то, что в период его действия молодому художнику нельзя покидать город, совершать ночные прогулки, а также посещать массовые мероприятия и менять место своей работы или жительства, пишет Е1.
Леонид был задержан полицейскими ночью 18 марта 2023 года за то, что он делал надписи против спецоперации на стенах дома и уличном ларьке на перекрестке Луначарского — Первомайская. После его пятисуточного пребывания в спецприемнике в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.
Потерпевшими на судебном процессе выступали владелица ларька с фруктами и УК «Фонд Радомир». Как оказалось, художник нанес ущерб в размере 1300 рублей.
Напомним, жителей Екатеринбурга попросили сообщать в ФСБ о рассылке антивоенных листовок.