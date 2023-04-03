Мужчину с наркотиками задержали сотрудники ППС на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
О подозрительном мужчине, по словам очевидицы, сообщили в полицию местные жители.
В МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru информацию подтвердили.
Там сообщили, что был задержан мужчина 1983 года рождения. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. Он искал что-то во дворе, когда его заметили местные жители. Они и обратились в полицию.
На место прибыл экипаж ППС, но там мужчины уже не было. Тогда полицейские отправились на поиски.
В момент задержания мужчина скинул сверток с веществом, в котором, по результатам исследования, оказалось наркотическое средство метилэфедрон около 0,5 грамма. Его он приобрел путем закладки для личного пользования. В отношении задержанного возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ведется расследование, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».