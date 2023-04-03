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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Мужчину с наркотиками задержали сотрудники ППС на Вагонке в Нижнем Тагиле

3 апреля 2023, 06:23
Фото: TagilCity.ru
Молодого человека с неизвестным веществом задержали сотрудники патрульно-постовой службы на перекрестке улиц Орджоникидзе и Ильича в Нижнем Тагиле. Об этом TagilCity.ru рассказала очевидица произошедшего.

О подозрительном мужчине, по словам очевидицы, сообщили в полицию местные жители.

В МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru информацию подтвердили.

Фото: TagilCity.ru

Там сообщили, что был задержан мужчина 1983 года рождения. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. Он искал что-то во дворе, когда его заметили местные жители. Они и обратились в полицию.

На место прибыл экипаж ППС, но там мужчины уже не было. Тогда полицейские отправились на поиски.

В момент задержания мужчина скинул сверток с веществом, в котором, по результатам исследования, оказалось наркотическое средство метилэфедрон около 0,5 грамма. Его он приобрел путем закладки для личного пользования. В отношении задержанного возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ведется расследование, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
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